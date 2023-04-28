Водителям напомнили правила безопасности на дороге в дождливую погоду

Синоптики прогнозируют плохую погоду в ближайшие выходные во многих регионах России. В связи с этим эксперты рассказали РИА Новости о правилах безопасного передвижения на автомобиле в дождь и грозу.
Во время сильных дождей или грозы следует снизить скорость, при потере управления — тормозить двигателем без резких движений. Парковаться на обочине — не самая лучшая идея. Из-за дождя другие водители могут не видеть дорожную разметку, что, возможно, приведет к ДТП.
Рядом с деревьями, сооружениями и конструкциями, которые от сильного ветра могут упасть, также не следует останавливаться. Оптимальным местом остановки в городе являются многоуровневые надземные парковки. При этом из-за риска подтопления не советуют оставлять машину на подземных этажах. За пределами города останавливаться желательно рядом с заправочными станциями, магазинами и на асфальтированных съездах с дороги.
Водить автомобиль в такое время советуют на минимальной скорости. Так будет легче среагировать на внезапные помехи и избежать ДТП. При потере управления следует медленно и без резких движений отпустить педаль газа.
Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел России внесло изменения в билеты для теоретического экзамена на получение водительских прав всех категорий.