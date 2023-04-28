Водителям напомнили правила безопасности на дороге в дождливую погоду

Рядом с деревьями, сооружениями и конструкциями, которые от сильного ветра могут упасть, также не следует останавливаться. Оптимальным местом остановки в городе являются многоуровневые надземные парковки. При этом из-за риска подтопления не советуют оставлять машину на подземных этажах. За пределами города останавливаться желательно рядом с заправочными станциями, магазинами и на асфальтированных съездах с дороги.