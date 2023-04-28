Ответ на позицию Запада: Россия готова начать экспроприации

Россия получает право устанавливать внешнее управление над имуществом и активами недружественных государств, причастных к блокировке активов. Эксперты считают, что такой шаг Москвы может привести к материальному и репутационному ущербу для Запада, а также показать уязвимость США и ЕС, что может вызвать реакцию других стран, которые не согласны с гегемонией Запада.