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Ответ на позицию Запада: Россия готова начать экспроприации

Политика
Ответ на позицию Запада: Россия готова начать экспроприации

Россия подготовила решительный ответ на попытки Запада конфисковать замороженные в США и ЕС активы. Об этом сообщает издание «Царьград».

Несмотря на признание ЕС невозможности юридически конфисковать замороженные активы, западные страны продолжают обсуждать этот вопрос. В ответ на это, президент России Владимир Путин подписал указ № 302 об ответных мерах на изъятие активов России за рубежом.

Россия получает право устанавливать внешнее управление над имуществом и активами недружественных государств, причастных к блокировке активов. Эксперты считают, что такой шаг Москвы может привести к материальному и репутационному ущербу для Запада, а также показать уязвимость США и ЕС, что может вызвать реакцию других стран, которые не согласны с гегемонией Запада.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Россия продолжает работу по возвращению замороженных активов. Для этого президент ввел ограничения на вывод средств резидентами из недружественных стран.
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