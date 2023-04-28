Ответ на позицию Запада: Россия готова начать экспроприации

Россия подготовила решительный ответ на попытки Запада конфисковать замороженные в США и ЕС активы. Об этом сообщает издание «Царьград».
Несмотря на признание ЕС невозможности юридически конфисковать замороженные активы, западные страны продолжают обсуждать этот вопрос. В ответ на это, президент России Владимир Путин подписал указ № 302 об ответных мерах на изъятие активов России за рубежом.
Россия получает право устанавливать внешнее управление над имуществом и активами недружественных государств, причастных к блокировке активов. Эксперты считают, что такой шаг Москвы может привести к материальному и репутационному ущербу для Запада, а также показать уязвимость США и ЕС, что может вызвать реакцию других стран, которые не согласны с гегемонией Запада.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Россия продолжает работу по возвращению замороженных активов. Для этого президент ввел ограничения на вывод средств резидентами из недружественных стран.