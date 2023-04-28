Диетолог Лурдес Мортилларо рассказала про полезные свойства каждого вида сыра

Диетолог и директор лаборатории пищевых продуктов Нью-Йоркского университета Лурдес Мортилларо рассказала изданию CNN про разные полезные качества в каждом виде сыра.
Сыр рикотта считается победителем во всех номинациях сразу. В нем много сывороточного белка, который легко усваивается организмом, он помогает терять лишний вес, имеет в составе большое количество аминокислот, а еще он экологичен.
Твердые сыры содержат больше натрия, что полезно, но они более концентрированы, что грустно. Такие сыры не рекомендуются людям с больными почками и гипертонией.
Лучший сыр для похудения – это чеддер. Он богат белком и при этом очень легкий. Поможет всем желающим проконтролировать свой вес.
Избегать лучше всего всех крайне жирных сортов, не мешать их с маслом и майонезом и конечно не переедать. Также Мортилларо порекомендовала знать меру во всем и не питаться одним лишь сыром.
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