Американский невролог Ричард Рестак дал советы для сохранения памяти

Американский нейробиолог доктор Ричард Рестак рассказал, как можно сохранить свою память даже в пожилом возрасте. Об этом пишет The New York Times.
Для начала специалист советует обращать побольше внимания на мелочи. Имя официанта в ресторане, номерные знаки машин, номера телефонов. Все это отлично помогает.
Занимайтесь простыми упражнениями. Попробуйте запомнить весь список необходимых покупок, раскладку клавиатуры, электронную почту каждого друга, дорогу домой с разных маршрутов – это великолепно развивает пространственную память.
Играйте в игры. Шахмат, шашек и покера будет вполне достаточно. Побольше читайте и устраивайте себе проверки. Как только дочитаете до восьмой страницы, попробуйте вспомнить что было на третьей.
Побольше аналоговых гаджетов. Мобильный телефон очень сильно повлиял на нашу память, ведь нам даже номера телефонов запоминать больше не надо.
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