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Разведчики ВС РФ тремя гранатами разгромили штаб ВСУ

Политика
Разведчики ВС РФ тремя гранатами разгромили штаб ВСУ

Оператор БПЛА с позывным «Одуванчик» сообщил, что российские разведчики ЗВО уничтожили опорный пункт украинских войск возле поселка Макеевка в ЛНР. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

Они использовали дрон, чтобы сбросить три ручных противопехотных гранаты. «Одуванчик» добавил, что находится на крайних позициях и ему приходится уходить вперед в сторону противника на 100 метров, чтобы не привлекать внимание к позициям и не вызывать огонь артиллерии. Он также отметил, что на данный момент противник легко обнаруживается и бойцы ВС РФ не дают ему возможности расслабиться, держа в страхе. В результате уничтожения украинского опорника был нанесен урон личному составу противника.

Ранее СМИ рассказали, что экипаж бронемашины Т-90М уничтожил опорный пункт украинских боевиков на Донбассе. Цель пала после удара четырьмя снарядами.
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