РИА Новости: На Украине заявили о звуках взрывов в Киеве

Сообщается о работе ПВО в столице Украины и в Киевской области. Более детальная информация на данный момент отсутствует.
«РИА Новости» со ссылкой на средства массовой информации Украины сообщило о звуках взрывов на территории Киева и в нескольких областях страны. Городская администрация украинской столицы заявила о работе систем противовоздушной обороны в Киеве и Киевской области.
Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена на территории трех регионов Украины. Системы предупреждения сработали в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях страны. Также сирены звучали на подконтрольной Киеву территории ДНР.