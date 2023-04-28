Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

РИА Новости: На Украине заявили о звуках взрывов в Киеве

Происшествия
РИА Новости: На Украине заявили о звуках взрывов в Киеве

Сообщается о работе ПВО в столице Украины и в Киевской области. Более детальная информация на данный момент отсутствует.

«РИА Новости» со ссылкой на средства массовой информации Украины сообщило о звуках взрывов на территории Киева и в нескольких областях страны. Городская администрация украинской столицы заявила о работе систем противовоздушной обороны в Киеве и Киевской области.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена на территории трех регионов Украины. Системы предупреждения сработали в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях страны. Также сирены звучали на подконтрольной Киеву территории ДНР.
взрыв слухи о взрыве звук взрыва киевская область киев
Военкоры ФАН