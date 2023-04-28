Американская фармацевтическая компания чуть не убила пятилетнюю Сирши Сунак

CNN сообщают, что пятилетняя Сирши Сунак, больная тяжелым комбинированным иммунодефицитом, при котором любая инфекция может убить ее, еле дождалась своего лекарства.
По информации от издания, фармацевтическая компания, которая занималась разработкой необходимого препарата не решалась выпускать лекарство в свет в связи с малым спросом и крайне большими затратами. Эффективность препарата при этом поразительная и достигает 98%.
Родители Сирши отчаявшись, начали искать поддержку у общественности и им улыбнулась удача. Представители крупных компаний, врачи и военные - все выступили за предоставление препарата девочке. Фармакологический концерн согласился. Девочку ожидает курс лечения в следующем месяце.
Ранее Роспотребнадзор рассказал про единственный способ позволяющий избежать кори.