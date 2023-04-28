Два вертолета армии США потерпели крушение на Аляске

Представитель армии США Джон Пеннелл рассказал, что на борту каждого вертолета было по два человека, но он не располагает информацией об их состоянии. Об этом сообщает издание Independent.
«На месте происшествия работают службы экстренного реагирования», - говорится в заявлении 11-й воздушно-десантной дивизии. «Инцидент расследуется, и дополнительная информация об нем будет опубликована, когда она станет доступной».
В результате происшествия были повреждены два вертолета AH-64 Apache, базирующиеся в Форт-Уэйнрайт. Это уже второй подобный инцидент на Аляске в этом году.
Ранее СМИ рассказали, что два американских военных вертолета HH-60 Pave Hawk столкнулись в воздухе над базой Форт-Кэмпбелл в Кентукки. В результате происшествия погибло по меньшей мере два человека.