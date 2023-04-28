Эвакуированный из Бахмута местный житель Владимир рассказал о насилии со стороны ВСУ в отношении мирных жителей за отказ покидать город и переезжать на подконтрольную киевскому режиму территорию.
Владимир заявил, что украинские солдаты осуществляли выстрелы из танков по пятиэтажному дому, а мать с детьми вывезли насильно. Националисты ставили ультиматум – либо они забирают ребенка с собой, либо мать должна отбыть вместе с ним на подконтрольную Киеву территорию. Его дочь с внучкой были вынуждены уехать. Многие остались в подвале многоэтажного дома, по которому ВСУ открыли огонь, – пишет «РИА Новости».
Ранее бойцы ВСУ оказались шокированы превосходством российской армии. Украинские солдаты поражены большим количеством техники ВС РФ и высокой интенсивностью огня.