Житель Артемовска рассказал о зверствах со стороны солдат ВСУ

Владимир заявил, что украинские солдаты осуществляли выстрелы из танков по пятиэтажному дому, а мать с детьми вывезли насильно. Националисты ставили ультиматум – либо они забирают ребенка с собой, либо мать должна отбыть вместе с ним на подконтрольную Киеву территорию. Его дочь с внучкой были вынуждены уехать. Многие остались в подвале многоэтажного дома, по которому ВСУ открыли огонь, – пишет «РИА Новости».