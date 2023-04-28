Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Житель Артемовска рассказал о зверствах со стороны солдат ВСУ

Происшествия
Житель Артемовска рассказал о зверствах со стороны солдат ВСУ

Эвакуированный из Бахмута местный житель Владимир рассказал о насилии со стороны ВСУ в отношении мирных жителей за отказ покидать город и переезжать на подконтрольную киевскому режиму территорию.

Владимир заявил, что украинские солдаты осуществляли выстрелы из танков по пятиэтажному дому, а мать с детьми вывезли насильно. Националисты ставили ультиматум – либо они забирают ребенка с собой, либо мать должна отбыть вместе с ним на подконтрольную Киеву территорию. Его дочь с внучкой были вынуждены уехать. Многие остались в подвале многоэтажного дома, по которому ВСУ открыли огонь, – пишет «РИА Новости».

Ранее бойцы ВСУ оказались шокированы превосходством российской армии. Украинские солдаты поражены большим количеством техники ВС РФ и высокой интенсивностью огня.
зверства зверства ВСУ всу бахмут мирные жители
Военкоры ФАН