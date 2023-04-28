Назван симптом, позволяющий узнать о надвигающейся болезни Паркинсона за 20 лет

Издание The Voice Mag назвало симптом, который поможет вам узнать есть ли у вас предрасположенность к болезни Паркинсона.
Врачи считают, что достоверным признаком вероятного заболевания в будущем являются большое количество тревожных сновидений. Если вы постоянно во сне машете руками, разговариваете и дергаетесь, то возможно вам стоит обратиться к неврологу и провериться, ведь дальше неспокойные сновидения могут развиться в уже полноценное заболевание.
Врачи также порекомендовали прислушаться к себе и проверить: не бывает ли у вас необъяснимого чувства тревоги? Если да, то тоже надо навестить врача.
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