Менее половины российских курильщиков смогли избавиться от этой привычки

Две трети россиян, по результатам опроса, имели опыт курения, а одна треть курит за компанию с коллегами, друзьями или родственниками. Об этом свидетельствуют данные исследования, результаты которой оказались в распоряжении РИА Новости.
Исследователи опросили 4000 респондентов. 66% их них рассказали, что когда-то курили или все еще продолжают это делать. Из-за, мешающего в борьбе, сильного стресса, от вредной привычки не смогли отказаться 43% предпринимавших такие попытки.
Привычка курить вместе с коллегами или друзьями помешала в борьбе с никотином 33% опрошенных. В качестве причин, мешающих отказаться от курения, реже были названы физическая потребность (27%) и отсутствие мотивации (19%).
Успешно смогли избавиться от привычки 41% имевших опыт курения. 36% ни разу не предпринимали попыток бросить. К 12% привычка вернулась спустя какое-то время. Попытки 6% вовсе не увенчались даже временным успехом, а 5% планируют бросить, но пока не предпринимали активных действий.
Ранее сообщалось, что главный нарколог Московской области Виталий Холдин подготовил для минздрава региона памятку признаков, по которым родители могут узнать, что их ребенок курит вейп.