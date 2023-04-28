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Ученые Будапештского университета нашли могилу древнего врача из I века

Общество
Ученые Будапештского университета нашли могилу древнего врача из I века

Ученые из Будапештского университета обнаружили могилу мужчины, который, по их мнению, был врачом, возможно, жившим в I веке. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

Могила находилась недалеко от города Ясберень в Венгрии. Вместе с останками были найдены хирургические инструменты, включая скальпели из медного сплава с серебряным напылением, щипцы, иглы, пинцеты и специальный камень, который, вероятно, использовался для смешивания ингредиентов для лекарств.

Ученые удивлены качеством инструментов, так как они являются высококлассными для I века. Однако специалисты не понимают, как медик с таким оборудованием мог оказаться в этом регионе, который находился под властью Рима и населен кельтами. Врач умер в возрасте 50-60 лет, был ли он местным - неизвестно.

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