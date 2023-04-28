Ученые Будапештского университета нашли могилу древнего врача из I века

Ученые удивлены качеством инструментов, так как они являются высококлассными для I века. Однако специалисты не понимают, как медик с таким оборудованием мог оказаться в этом регионе, который находился под властью Рима и населен кельтами. Врач умер в возрасте 50-60 лет, был ли он местным - неизвестно.