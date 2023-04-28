Сотрудничество продолжится: Microsoft не спешит покидать Россию

По данным издания, ряд российских представительств международных компаний получили предложения о продлении лицензий на софт. Некоторые заказчики не могут перейти на другие операционные системы и офисное ПО из-за отсутствия бюджета и аналогов. Однако эксперты уверены, что российские компании будут переходить на отечественные решения в связи с технологической политикой правительства РФ.