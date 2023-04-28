Сотрудничество продолжится: Microsoft не спешит покидать Россию

Microsoft продолжает сотрудничество с компаниями, не попавшими под санкции США, чтобы сохранить присутствие на российском рынке. Об этом сообщает издание «РИА Новости».
По данным издания, ряд российских представительств международных компаний получили предложения о продлении лицензий на софт. Некоторые заказчики не могут перейти на другие операционные системы и офисное ПО из-за отсутствия бюджета и аналогов. Однако эксперты уверены, что российские компании будут переходить на отечественные решения в связи с технологической политикой правительства РФ.
Ранее СМИ сообщили, что компания Microsoft выплатит около трех миллионов долларов за несоблюдение санкционного режима против Кубы, Ирана, Сирии и России. В общей сложности она совершила более 1300 нарушений режима ограничений.