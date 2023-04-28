Депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что политика западных стран по спонсированию Украины лишь ведет к большим смертям. Об этом сообщает РИА Новости.
Уоллес уверен, что весь военный конфликт выгоден лишь странам из ЕС и НАТО.
«Они утверждают, что помогают Украине защищаться, накачивая ее оружием», - написал Уоллес в соцсетях.
Также по его мнению, Европейский союз намеренно отговаривает Киев от дипломатичного и мирного завершения столкновений. Он порекомендовал Западу остановить кровопролитие, если там правда беспокоятся об Украине.
Ранее экс-депутат Андрей Тетерук предостерег управление ВСУ от репрессий против собственных солдат.