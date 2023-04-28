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Депутат Европарламента Мик Уоллес: Запад обрекает украинцев на смерть

Украина
Депутат Европарламента Мик Уоллес: Запад обрекает украинцев на смерть

Депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что политика западных стран по спонсированию Украины лишь ведет к большим смертям. Об этом сообщает РИА Новости.

Уоллес уверен, что весь военный конфликт выгоден лишь странам из ЕС и НАТО.

«Они утверждают, что помогают Украине защищаться, накачивая ее оружием», - написал Уоллес в соцсетях.

Также по его мнению, Европейский союз намеренно отговаривает Киев от дипломатичного и мирного завершения столкновений. Он порекомендовал Западу остановить кровопролитие, если там правда беспокоятся об Украине.

Ранее экс-депутат Андрей Тетерук предостерег управление ВСУ от репрессий против собственных солдат.
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