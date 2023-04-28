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Афганские женщины-военнослужащие обратились к Конгрессу с просьбой о пожизненном проживании в США

Политика
Афганские женщины-военнослужащие обратились к Конгрессу с просьбой о пожизненном проживании в США

Афганские женщины, воевавшие на стороне США и эвакуированные при выводе американских вооруженных сил из страны, просят Конгресс закрепить на законном уровне статус пребывания в Соединенных Штатах Америки, сообщает NYT.

До того, как Талибы* пришли к власти в Афганистане, женский тактический взвод афганской национальной армии выполнял задания по поимке боевиков ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация) и освобождению пленных из тюрем талибов* (запрещенная в России террористическая организация) вместе с солдатами элитных подразделений армии США.

Сейчас они требуют, чтобы их участие в американских военных миссиях дало им возможность остаться в США навсегда. Женщины находятся в стране по двухлетнему контракту, который истекает в августе. После завершения договора, новые работодатели афганских военнослужащих будут вынуждены уволить их с работы, оставив их без средств для существования.

В четверг женщины встретились с представителями законодательной власти США, чтобы убедить сенаторов возобновить зашедший в тупик законопроект касающийся их и некоторых других сограждан с ненадежным иммиграционным статусом.

Ранее сообщалось, ООН предупредила, что выведет войска из Афганистана в мае, если афганские талибы* не позволят местным женщинам-сотрудникам вернуться к работе.

* запрещенная в РФ террористическая организация
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