Афганские женщины-военнослужащие обратились к Конгрессу с просьбой о пожизненном проживании в США

Сейчас они требуют, чтобы их участие в американских военных миссиях дало им возможность остаться в США навсегда. Женщины находятся в стране по двухлетнему контракту, который истекает в августе. После завершения договора, новые работодатели афганских военнослужащих будут вынуждены уволить их с работы, оставив их без средств для существования.