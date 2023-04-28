На Камчатке обнаружили район с опасным уровнем загрязнения воздуха

Известно, что в поселке Ключи специалисты взяли 76 проб воздуха, 109 проб воды и 9 проб снега. По результатам исследований было установлено, что концентрация опасных и токсичных веществ выше нормы. Жители региона продолжают бороться с последствиями извержения вулкана.