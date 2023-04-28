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На Камчатке обнаружили район с опасным уровнем загрязнения воздуха

Происшествия
На Камчатке обнаружили район с опасным уровнем загрязнения воздуха

Эксперты из Роспотребнадзора обнаружили в Усть-Камчатском районе, пострадавшем от извержения вулкана Шивелуч, повышенный уровень опасных частиц в воздухе. Об этом сообщает «Комсомольская Правда – Дальний Восток»

Известно, что в поселке Ключи специалисты взяли 76 проб воздуха, 109 проб воды и 9 проб снега. По результатам исследований было установлено, что концентрация опасных и токсичных веществ выше нормы. Жители региона продолжают бороться с последствиями извержения вулкана.

Ранее, стало известно, что в Камчатском крае вывезли уже 5 тыс. кубометров снега вперемешку с пеплом из зоны поражения.
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