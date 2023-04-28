Маленькая девочка приказала президенту США Джо Байдену прекратить болтовню и вернуться в офис

Байден заявил на камеру, что на президентском посту занимается «выполнением приказов», а не их раздачей. Маленькая девочка перед этим «приказала» президенту закончить разговоры и вернуться в офис. Джо Байден послушался и добавил: если он не вернется к работе, им «займется секретная служба», – пишет «РИА Новости: США».