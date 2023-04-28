Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Министр ЖКХ в Приморье получил предупреждение от прокуратуры

Происшествия
Министр ЖКХ в Приморье получил предупреждение от прокуратуры

Прокуратура Приморского края вынесла предупреждение министру жилищно-коммунального хозяйства региона Владимиру Бабичу в связи с халатным отношением к работе, сообщает «Комсомольская Правда – Дальний Восток».

Основной причиной является сильное отставание по срокам работы в ходе ведения программы «Чистая вода». С помощью предупреждения ведомство надеется в рамках закона простимулировать министра к скорейшему завершению строительства необходимых объектов водоснабжения. На данный момент готовность составляет меньше 35%.

Ранее стало известно, что во Владимирской области 1 млрд рублей будет потрачен на улучшение инфраструктуры ЖКХ.
приморский край жкх прокуратура
Военкоры ФАН