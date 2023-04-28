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В Сахалинской области началась проверка по факту падения ребенка на заброшенном хлебокомбинате

Происшествия
В Сахалинской области началась проверка по факту падения ребенка на заброшенном хлебокомбинате

СУ Следственного комитета РФ по Сахалинской области сообщает о возбуждении уголовного дела по факту падения девочки в дыру на территории хлебокомбината. Оно будет расследоваться по 293 статье УК РФ (халатность).

Холмским межрайонным следственным отделом установлено, что ребенок, в ходе игры на хлебокомбинате, провалился под пол и получил телесные повреждения. Девочку госпитализировали в больницу, сейчас здоровью ребенка уже ничего не угрожает.

СК проведет расследование, с целью установить все обстоятельства инцидента. Позже будет дана оценка действиям должностных лиц.

Ранее стало известно, что четыре ребенка пострадали от взрыва мины «Лепесток» в Донецке.
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