Эксперт Елена Кудерко рассказала об изменениях правил поверки счетчиков газа с первого мая

Юрист Елена Кудерко рассказала, как новые правила поверки счетчиков газа с первого мая усилят безопасность и экономию. Теперь только аккредитованные компании смогут проводить поверки.
Новый ГОСТ установит правила, одновременно повышающие экономию и снижающие угрозы – более строгие требования к поверке позволят предотвратить утечку газа. Только специалисты аккредитованных в «Росаккредитации» компаний смогут проводить инспекции. Внесенные в паспорт счетчика данные будут отражены в едином реестре «Росстандарта», – пишет «ПРАЙМ».
При неисправности счетчика плата за газ будет переначислена по нормативу выше фактического потребления. Выявление факта мошенничества повлечет за собой наложение крупного штрафа.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о намерении обеспечить Турцию природным газом в полном объеме. Данное заявление глава России сделал во время церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую».