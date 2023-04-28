Эксперт Елена Кудерко рассказала об изменениях правил поверки счетчиков газа с первого мая

Новый ГОСТ установит правила, одновременно повышающие экономию и снижающие угрозы – более строгие требования к поверке позволят предотвратить утечку газа. Только специалисты аккредитованных в «Росаккредитации» компаний смогут проводить инспекции. Внесенные в паспорт счетчика данные будут отражены в едином реестре «Росстандарта», – пишет «ПРАЙМ».