Стало известно кому стоит избегать контурной пластики лица

Врач не рекомендует контурную пластику беременным женщинам, в период кормления, а также в период обострения воспалительных заболеваний, таких как герпес. Филлеры могут использоваться для дополнения объемов скул, щек и губ, а также для коррекции контура овала лица. Важно отметить, что данную процедуру должен проводить только опытный специалист.