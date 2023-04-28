Стало известно кому стоит избегать контурной пластики лица

Врач-косметолог Виолетта Вирабян рассказала, какую функцию выполнянет контурная пластика лица и кому необходимо отказаться от данной процедуры. Об этом сообщает издание Spbdnevink.ru.
Контурная пластика необходима для гармонизации лица, и она проводится с помощью инъекций филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Однако данная процедура не подходит всем.
Врач не рекомендует контурную пластику беременным женщинам, в период кормления, а также в период обострения воспалительных заболеваний, таких как герпес. Филлеры могут использоваться для дополнения объемов скул, щек и губ, а также для коррекции контура овала лица. Важно отметить, что данную процедуру должен проводить только опытный специалист.
Ранее косметолог Натэла Гришина назвала главные преимущества контурной пластики. Одним из главных плюсов процедуры является ее безопасность.