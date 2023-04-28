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Диетолог Дианова рассказала о пользе киви для пищеварения и большом содержании витамина С

Общество
Диетолог Дианова рассказала о пользе киви для пищеварения и большом содержании витамина С

Киви является настоящей «витаминной бомбой» среди фруктов. Один плод может содержать до четырех суточных норм витамина С, приводит слова диетолога Нурии Диановой «Петербургский дневник».

«Если съесть одно киви, то можно три дня ничего не делать – не есть апельсины и другие цитрусовые, не есть другие ягоды, фрукты и овощи, содержащие витамин С», — рассказала диетолог.

По словам эксперта, если периодически есть киви, другие источники витамина С можно исключить из рациона. Кроме того, фрукт содержит определенные ферменты, которые благотворно влияют на пищеварение. Кислоты и клетчатка, содержащиеся в киви, помогают лучше и быстрее переваривать пищу.
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