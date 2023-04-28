Диетолог Дианова рассказала о пользе киви для пищеварения и большом содержании витамина С

По словам эксперта, если периодически есть киви, другие источники витамина С можно исключить из рациона. Кроме того, фрукт содержит определенные ферменты, которые благотворно влияют на пищеварение. Кислоты и клетчатка, содержащиеся в киви, помогают лучше и быстрее переваривать пищу.