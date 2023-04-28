Азовчанка весившая 130 килограммов стала фитнес-тренером

В 18 лет Александра начала быстро поправляться, но не обращала на это внимания, полагая, что это из-за неправильного питания. Когда ее вес достиг 100 килограммов, девушка начала бить тревогу. В 2016 году Александра купила абонемент в спортзал, где занималась с тренером трижды в неделю по полтора часа. Когда она сбросила 10 килограммов, ее результаты «окрыляли», но на отметке «91» стрелка весов остановилась. Во время пандемии ее вес достиг 130 килограммов при росте 175 сантиметров.