Азовчанка весившая 130 килограммов стала фитнес-тренером

Жительница города Азов в Ростовской области Александра Котлова смогла снизить вес почти в два раза и стала помогать другим достигать таких же высоких результатов. Об этом рассказало издание «КП.РУ».
В 18 лет Александра начала быстро поправляться, но не обращала на это внимания, полагая, что это из-за неправильного питания. Когда ее вес достиг 100 килограммов, девушка начала бить тревогу. В 2016 году Александра купила абонемент в спортзал, где занималась с тренером трижды в неделю по полтора часа. Когда она сбросила 10 килограммов, ее результаты «окрыляли», но на отметке «91» стрелка весов остановилась. Во время пандемии ее вес достиг 130 килограммов при росте 175 сантиметров.
Она начала заботиться о своем рационе и увлеклась йогой. С каждым месяцем она постепенно теряла вес, и к концу 2020 года достигла своей цели - ее вес составил 73 килограмма. Теперь Александра работает тренером в фитнес-клубе и помогает другим людям стать здоровее и красивее.
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