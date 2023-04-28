Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Американский политик сомневается, что Джо Байден доживет до конца второго срока

Политика
Американский политик сомневается, что Джо Байден доживет до конца второго срока

Американский политик и член Республиканской партии Никки Хейли выразила свою обеспокоенность по поводу возраста Президента США Джо Байдена. Об этом пишет CNN.

По мнению Хейли, Байден может и не дожить до конца второго срока.

«Те, кто будут за него голосовать, очень уверенные в себе люди. Вряд ли он вообще доживет до выборов», - заявила она в ходе телеэфира.

Сообщается, что Никки Хейли и сенатор Тим Скотт будут баллотироваться со стороны Республиканцев на пост президента США в 2024 году.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал Байдена «продажным» и «бесчестным» политиком.
США байден выборы 2024
Военкоры ФАН