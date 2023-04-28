Солдаты ВСУ оказались шокированы превосходством российской армии

Украинский рядовой Павел рассказал журналистам, что в ВСУ поражены наличием у россиян большого количества артиллерии, танков и авиационной техники. Солдат подчеркнул, что в связи с чрезвычайно высокой интенсивностью огня украинские бойцы «даже не могут покинуть позиции». Он также добавил, что киевские солдаты не могут с одними винтовками пойти против российских танков, БТР и БМП, – пишет «РИА Новости».