Солдаты ВСУ оказались шокированы превосходством российской армии

Обозреватели New York Times Майкл Швирц и Станислав Козлюк сообщили, что бойцы Вооруженных сил Украины отмечают превосходство ВС РФ, несмотря на поставки вооружения странами Запада.
Украинский рядовой Павел рассказал журналистам, что в ВСУ поражены наличием у россиян большого количества артиллерии, танков и авиационной техники. Солдат подчеркнул, что в связи с чрезвычайно высокой интенсивностью огня украинские бойцы «даже не могут покинуть позиции». Он также добавил, что киевские солдаты не могут с одними винтовками пойти против российских танков, БТР и БМП, – пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось об атаке ВСУ территории ДНР по четырем направлениям за первые два с половиной часа 28 апреля. Обстрелы совершены в направлении населенных пунктов Васильевка, Егоровка, Новоселовка Вторая и Яковлевка.