Сотрудники салонов красоты назвали пять вещей, которые бесят вашего парикмахера

Журналисты издания The Voice Mag пообщались со стилистами и выяснили, что больше всего раздражает вашего мастера.
Не приходите слишком рано. Парикмахеры ненавидят, когда кто-то сбивает им весь график. Соблюдайте этикет и заходите в салон максимум за 10 минут до начала вашей стрижки.
Не пытайтесь развлечь вашего стилиста беседой. Никто не обижается на то, что кто-то хочет помолчать, так что из вежливости тоже этим заниматься не стоит.
Не извиняйтесь все время. Если вы не помыли голову, а прическа превратилась в кавардак, то ничего страшного. Главное - попробуйте посоветоваться с парикмахером по поводу интересующих вас вопросов.
Не надо фамильярничать. Уменьшительно-ласкательные обороты можно использовать только с близкими людьми, но никак не с сотрудником салона красоты, который просто делает свою работу.
Всегда давайте обратную связь. Что-то не понравилось? Скажите об этом прямо. Принятие своей ошибки парикмахером поможет ему не совершать ее в будущем.
Ранее парикмахеры порекомендовали отказаться от использования расчесок с кабаньей щетиной.