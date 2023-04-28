Продюсер Сергей Дворцов назвал «неадекватным» заявление Стаса Борецкого о покупке замка в деревне Грязь

Продюсер Сергей Дворцов прокомментировал новости о покупке замка в деревне Грязь шоуменом Стасом Борецким, который ранее заявил о планах превратить дорогостоящую недвижимость в крематорий, передает Teleprogramma.Pro.
Замок, принадлежавший певице Алле Пугачевой, сбежавшей из России, был продан за один миллиард рублей. Имя покупателя не было официально обнародовано, но шоумен и актер Стас Борецкий заявил, что именно он приобрел недвижимость. Артист рассказал, что планирует организовать в здании морг-крематорий.
«Это чушь, ложь, он не мог купить. Хотя бы головой думал бы просто», — высказался Дворцов в ответ на заявление Борецкого о покупке дома.
Продюсер назвал слова шоумена «неадекватными». Он отметил, что знает о настоящем покупателе из достоверных источников. Им стал бизнесмен, вхожий в семью Пугачевой, который уже принял замок во владение.