Продюсер Сергей Дворцов назвал «неадекватным» заявление Стаса Борецкого о покупке замка в деревне Грязь

Замок, принадлежавший певице Алле Пугачевой, сбежавшей из России, был продан за один миллиард рублей. Имя покупателя не было официально обнародовано, но шоумен и актер Стас Борецкий заявил, что именно он приобрел недвижимость. Артист рассказал, что планирует организовать в здании морг-крематорий.