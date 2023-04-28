Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов: Россия совершит прорыв в области БПЛА

К концу 2026 года предприятия РФ намерены производить 18 000 БПЛА в год, не включая сверхлегкие модели, которые весят менее килограмма. К 2030 году планируется выйти на производство 32 000 единиц, что обеспечит внутренний спрос на 70 процентов.