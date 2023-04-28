Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов: Россия совершит прорыв в области БПЛА

Россия полностью ликвидирует отставание в области бесплотных систем и начнет выпуск внушительного числа аппаратов. Об этом сообщает издание «КП.РУ».
В ходе совещания по вопросам развития сферы БПЛА у президента РФ Владимира Путина, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил о планах российской промышленности на увеличение производства беспилотных летательных аппаратов.
К концу 2026 года предприятия РФ намерены производить 18 000 БПЛА в год, не включая сверхлегкие модели, которые весят менее килограмма. К 2030 году планируется выйти на производство 32 000 единиц, что обеспечит внутренний спрос на 70 процентов.
Ранее СМИ сообщили, что отечественные ученые разработали дрон, предназначенный для доставки донорской крови. Он будет применяться в зонах боевых действий и при проведении спасательных операций.