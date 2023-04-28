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Огнеборцы Курганской области справились с двумя пожарами

Происшествия
Огнеборцы Курганской области справились с двумя пожарами

Возгорания накануне произошли в деревне Логоушка и микрорайоне Утяк административного центра региона. Справиться с распространением огня удалось в ночь на 28 апреля.

Спасательные бригады осуществили ликвидацию открытого горения в деревне Логоушка в 01:50 по Москве. Также сообщается о окончании работ по тушению ландшафтного пожара в микрорайоне Утяк в 00:25 по Москве, – об этом пишет ГУ МЧС по Курганской области.

Ранее сообщалось о ликвидации крупного пожара в Костромской области. Для работы привлекли более 120 спасателей и 40 единиц специальной техники. Губернатор региона Сергей Ситников тоже посещал место происшествия.
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