Огнеборцы Курганской области справились с двумя пожарами

Спасательные бригады осуществили ликвидацию открытого горения в деревне Логоушка в 01:50 по Москве. Также сообщается о окончании работ по тушению ландшафтного пожара в микрорайоне Утяк в 00:25 по Москве, – об этом пишет ГУ МЧС по Курганской области.