Глава Южной Кореи сообщил о необходимости сотрудничества с Японией по вопросу КНДР

Ранее генерал-лейтенант Чон Ин Бом заявил, что между США и Южной Кореей надо повышать двусторонний уровень доверия. Граждане КНДР, по его мнению, должны верить, что программа по сдерживанию ядерного потенциала будет отлично работать.