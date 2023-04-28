Глава Южной Кореи сообщил о необходимости сотрудничества с Японией по вопросу КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил Конгрессу США, что необходимо ускорить трехстороннее сотрудничество с Японией и Соединенными Штатами для противодействия растущим ядерным угрозам со стороны Северной Кореи. Об этом сообщает новостное агентство JapanToday.
Ель особенно подчеркнул свои усилия по сближению с соседней Японией, после многих лет крайне напряженного диалога.
Он стал седьмым лидером Южной Кореи, выступившим с речью в Конгрессе, подчеркнувшим тесные отношения между Сеулом и Вашингтоном.
Ранее генерал-лейтенант Чон Ин Бом заявил, что между США и Южной Кореей надо повышать двусторонний уровень доверия. Граждане КНДР, по его мнению, должны верить, что программа по сдерживанию ядерного потенциала будет отлично работать.