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Глава Южной Кореи сообщил о необходимости сотрудничества с Японией по вопросу КНДР

Политика
Глава Южной Кореи сообщил о необходимости сотрудничества с Японией по вопросу КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил Конгрессу США, что необходимо ускорить трехстороннее сотрудничество с Японией и Соединенными Штатами для противодействия растущим ядерным угрозам со стороны Северной Кореи. Об этом сообщает новостное агентство JapanToday.

Ель особенно подчеркнул свои усилия по сближению с соседней Японией, после многих лет крайне напряженного диалога.

Он стал седьмым лидером Южной Кореи, выступившим с речью в Конгрессе, подчеркнувшим тесные отношения между Сеулом и Вашингтоном.

Ранее генерал-лейтенант Чон Ин Бом заявил, что между США и Южной Кореей надо повышать двусторонний уровень доверия. Граждане КНДР, по его мнению, должны верить, что программа по сдерживанию ядерного потенциала будет отлично работать.
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