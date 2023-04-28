ВСУ атаковали территорию ДНР по четырем направлениям за первые два с половиной часа 28 апреля

Вооруженные силы Украины совершили обстрелы в направлении Васильевки (00:40 – семь снарядов), Егоровки (01:45 – пять снарядов), Новоселовки Второй (02:25 – четыре снаряда) и Яковлевки (02:30 – пять снарядов). В сторону населенного пункта Новоселовка Вторая огонь велся из артиллерии 122 калибра, на трех других направлениях использовались орудия калибра 152 миллиметра.