ВСУ атаковали территорию ДНР по четырем направлениям за первые два с половиной часа 28 апреля

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о четырех обстрелах территории ДНР со стороны ВСУ с 00:00 по 02:30 28 апреля.
Вооруженные силы Украины совершили обстрелы в направлении Васильевки (00:40 – семь снарядов), Егоровки (01:45 – пять снарядов), Новоселовки Второй (02:25 – четыре снаряда) и Яковлевки (02:30 – пять снарядов). В сторону населенного пункта Новоселовка Вторая огонь велся из артиллерии 122 калибра, на трех других направлениях использовались орудия калибра 152 миллиметра.
Ранее ВСУ обстреляли село Таврия на Запорожье. В результате атаки здание местной школы получило серьезные повреждения.