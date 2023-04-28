Биб считает, что США гораздо ближе к войне с Россией, чем заявляет Белый дом. Вашингтон рисует оптимистичные картины о скорой победе Украины в СВО, в то время как существующие документы указывают на противоположное. Согласно секретным докладам Пентагона, состояние ВСУ на данный момент оставляет желать лучшего и вряд ли они смогут составить конкуренцию Вооруженным Силам России.