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Экс-аналитик ЦРУ Джордж Биб призвал Белый дом открыть правду относительно происходящего на Украине

Политика
Экс-аналитик ЦРУ Джордж Биб призвал Белый дом открыть правду относительно происходящего на Украине

Бывший аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что Вашингтон все еще многое скрывает от общественности относительно конфликта на Украине. Оценив документы Пентагона, оказавшиеся в сети, эксперт рассказал о настоящем положении вещей в статье для Responsible Statecraft.

Биб считает, что США гораздо ближе к войне с Россией, чем заявляет Белый дом. Вашингтон рисует оптимистичные картины о скорой победе Украины в СВО, в то время как существующие документы указывают на противоположное. Согласно секретным докладам Пентагона, состояние ВСУ на данный момент оставляет желать лучшего и вряд ли они смогут составить конкуренцию Вооруженным Силам России.

«По состоянию на март на территории Украины находилось небольшое количество нераскрытых сотрудников американского спецназа, что ставит вопрос о том, что бы сделал Вашингтон, если бы русские намеренно или непреднамеренно нанесли по ним удар», — пишет автор.

По мнению аналитика, США в скором времени может вспоминать о предложенном Россией перемирии в начале спецоперации, как об упущенной возможности.

Ранее сообщалось, что Пентагон понес серьезный ущерб из-за взрыва на критически важном заводе дымного пороха в 2021 году и военной помощи Киеву.
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