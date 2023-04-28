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В России могут появиться льготы для производителей беспилотников

Общество
В России могут появиться льготы для производителей беспилотников

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о том, что в России может появиться новая система льгот, специально для производителей БПЛА. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ».

Предложение по вводу новых льгот Белоусов предоставил Президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания по развитию БПЛА авиации в России. Вице-премьер сравнил новую систему с уже имеющейся у IT-индустрии.

По информации от чиновника, предполагаемый госзаказ на средства БПЛА в РФ до 2030 года составит 200 млрд рублей.

Ранее Путин призвал регионы России воспользоваться опытом Москвы в производстве БПЛА. Индустриальный парк «Руднево», по его словам, является самым ярким примером для подражания.
БПЛА беспилотники андрей белоусов
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