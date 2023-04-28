Россия совершила прорыв в производстве удобрений, несмотря на санкции

Несмотря на западные санкции, развитие отечественного агропромышленного комплекса продолжается, считает президент России Владимир Путин. Об этом сообщает издание «Царьград».
Президент сообщил, что Россия стала одной из ведущих стран мира по производству удобрений и полностью обеспечивает себя этим сырьем. За последние 10 лет их производство в стране увеличилось на 40%.
Россия уже обогнала США и Индию по этому показателю и уступает только Китаю, отметил глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. Он подчеркнул, что главный приоритет для производителей удобрений - это внутренний рынок, который они полностью обеспечивают.
При этом Россия является крупнейшим экспортёром удобрений в мире, поставляя разным странам около 37-38 млн тонн. Однако в 2022 году показатели экспорта упали из-за западных санкций, которые сохраняются до сих пор.
Ранее СМИ сообщили, что незаконно заблокированные Литвой российские удобрения были направлены в Кению. Хотя в отношении удобрений нет санкций, несколько государств по непонятным причинам препятствуют их перевозке.