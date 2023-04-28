Стоимость самых дорогих квартир в Москве выросла за год на 49%

Аналитики рассказали, что на данный момент самое дорогое предложение на рынке недвижимости в российской столице имеет цену в семь миллиардов рублей, а общая стоимость квартир из сотни самых дорогих – около 123 миллиардов. Наибольшее количество жилых помещений высокой стоимости располагаются на Остоженке, Якиманке и в Тверском районе, – пишет «РИА Новости Недвижимость».