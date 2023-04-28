Стоимость самых дорогих квартир в Москве выросла за год на 49%

Агентство элитной недвижимости Intermark Real Estate сообщило об увеличении средней стоимости квартир, входящих в топ-100 по дороговизне, на 49% в течение года. Один квадратный метр в жилье из этого списка стоит в среднем 4,1 миллиона рублей.
Аналитики рассказали, что на данный момент самое дорогое предложение на рынке недвижимости в российской столице имеет цену в семь миллиардов рублей, а общая стоимость квартир из сотни самых дорогих – около 123 миллиардов. Наибольшее количество жилых помещений высокой стоимости располагаются на Остоженке, Якиманке и в Тверском районе, – пишет «РИА Новости Недвижимость».
Ранее Конституционный суд РФ пообещал пересмотреть сроки выделения новых квартир для малоимущих семей. Инстанция вмешалась в решение вопроса на фоне большого количества отказов городских администраций нескольких регионов в выделении жилья.