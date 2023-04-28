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АТОР: Россияне стали меньше отдыхать в отпуске

Общество
АТОР: Россияне стали меньше отдыхать в отпуске

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что россияне стали уменьшать сроки своего отпуска с 11 дней до 9. Об этом пишет РБК.

Причиной такого резкого спада специалисты из АТОР назвали повышение цен на путевки и жилье. По данным аналитиков, средняя цена отдыха россиян выросла до 30%. Каждый регион, при этом, показал абсолютно разную динамику роста. В Крыму, например, стоимость отпуска почти не изменилась. Это связывают с закрытием аэропорта в Симферополе.

При этом сообщается, что граждане все еще рассматривают Россию как основную точку для пребывания в отпуске.

Ранее, Москва, Петербург и Нижний Новгород сообщили о запуске совместной туристической программы. Проект будет называться «Три столицы: от рассвета до заката».
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