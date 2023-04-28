АТОР: Россияне стали меньше отдыхать в отпуске

Причиной такого резкого спада специалисты из АТОР назвали повышение цен на путевки и жилье. По данным аналитиков, средняя цена отдыха россиян выросла до 30%. Каждый регион, при этом, показал абсолютно разную динамику роста. В Крыму, например, стоимость отпуска почти не изменилась. Это связывают с закрытием аэропорта в Симферополе.