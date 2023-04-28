Взрыв на заводе по производству пороха и многомиллиардная помощь Украине значительно истощили запасы Пентагона

Многие предприятия по производству вооружения были закрыты из-за серьезных убытков. Пентагону приходится закупать оружие из-за рубежа, как у союзников, так и у противников. Обстановку в оборонной сфере США осложняет и помощь Украине, которая значительно истощила запасы страны. За последний год Вашингтон уже передал Киеву вооружение стоимостью в десятки миллиардов долларов.