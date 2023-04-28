Взрыв на заводе по производству пороха и многомиллиардная помощь Украине значительно истощили запасы Пентагона

Пентагон понес серьезный ущерб из-за взрыва на критически важном заводе дымного пороха в 2021 году и военной помощи Киеву, сообщает издание Wall Street Journal.
«Почти два года назад случайная искра внутри завода вызвала взрыв такой силы, что уничтожило все оборудование здания», — пишет издание.
Из-за происшествия на заводе в Миндене штата Луизиана государство потеряло единственный отечественный источник взрывчатых веществ. Завод был поставщиком материалов для производства патронов, артиллерийских снарядов, минометов и ракет «Томагавк».
Многие предприятия по производству вооружения были закрыты из-за серьезных убытков. Пентагону приходится закупать оружие из-за рубежа, как у союзников, так и у противников. Обстановку в оборонной сфере США осложняет и помощь Украине, которая значительно истощила запасы страны. За последний год Вашингтон уже передал Киеву вооружение стоимостью в десятки миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что бюджет США на оказание военной помощи Украине закончится приблизительно к сентябрю текущего года.