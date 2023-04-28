Красноярец на полном ходу вылез из автомобиля из-за стеклоочистителя

Житель Красноярска проделал рискованный акробатический трюк во время движения автомобиля. Бесстрашный мужчина решил поправить стеклоочиститель на полном ходу.
Правоохранительные органы инициировали проверку после подтверждения факта нарушения и просмотра записи с камер видеонаблюдения. Пассажир по ходу движения транспортного средства «Газель» вылез в окно для коррекции положения стеклоочистителя. Сотрудники ГИБДД установили, что одновременно в автомобиле на самом деле было два нарушителя – водитель не пристегнулся ремнем безопасности. Сообщается, что оба мужчины будут оштрафованы, – пишет 5-tv.ru.
Ранее 22 человека пострадали в Кирове из-за столкновения маршрутного такси со столбом. Сообщалось, что одна пассажирка получила тяжелые травмы.