Юрист Дмитрий Краснов заявил, что блогер Блиновская может остаться безнаказанной

Блогер Елена Блиновская, известная как «Королева марафонов желаний», может избежать уголовного преследования, считает юрист Дмитрий Краснов. Издание «Царьград» ознакомилось с мнением специалиста.
По его словам, ситуация для Блиновской может ухудшиться, если будут подтверждены факты мошенничества. Однако новое законодательство предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности при возмещении суммы неуплаченных налогов.
«Сейчас людей не сажают за такие дела, если они возмещают ущерб и выплачивают все налоги, которые должны были быть уплачены в бюджет», — пояснил юрист.
Адвокат Сергей Жорин отметил, что положение Блиновской может ухудшиться из-за статей о легализации доходов и незаконной банковской деятельности, что может привести к тюремному сроку для блогера.
Ранее ФАН опубликовал видео, на котором Блиновскую отвели в автомобиль для перевозки заключенных и увезли. Куда именно направилось транспортное средство - не сообщалось.