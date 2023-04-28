Сырьевые товары начали дешеветь во всем мире

По мнению экспертов, финансовое падение происходит на фоне глобального экономического кризиса. Так, прогнозируется, что стоимость товаров энергетического сектора снизится на 26%. Цена на продовольствие упадет на 8%, а удобрения потеряют в стоимости целых 37%.