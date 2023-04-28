Сырьевые товары начали дешеветь во всем мире

Аналитики из Всемирного банка провели исследование и выяснили, что цены на сырьевые товары начали падать из-за ослабевания спроса на них. Об этом пишет издание «КоммерсантЪ».
По мнению экспертов, финансовое падение происходит на фоне глобального экономического кризиса. Так, прогнозируется, что стоимость товаров энергетического сектора снизится на 26%. Цена на продовольствие упадет на 8%, а удобрения потеряют в стоимости целых 37%.
Банки и экономисты ожидают к концу 2023 года понижение мировых цен на 21%.
Ранее сообщалось, что экономика США начала свой путь к «мягкой рецессии», а ВВП в стране упал до 1,1%.