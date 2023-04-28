Экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего главу страны Джо Байдена «продажным»

Бывший президент США Дональд Трамп назвал действующего главу американского государства Джозефа Байдена «продажным». Ранее бизнесмен прикрепил такой ярлык экс-госсекретарю США Хилари Клинтон.
Трамп во время встречи со своими сторонниками сообщил, что отзывает статус «продажная» у Клинтон, чтобы переназначить его Джо Байдену. Теперь бизнесмен предлагает именовать свою соперницу на президентских выборах 2016 года «милой» или «красивой», а Байден, по словам Трампа, будет называться «продажным Джо Байденом», поскольку в американской политике никогда никого не было «настолько бесчестного», – пишет «РИА Новости: США».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Джозефа Байдена в геноциде мирного населения Украины и диверсии на «Северных потоках». По его мнению, действующий президент США сможет избежать наказания только при условии пожизненного пребывания у власти, поэтому собирается участвовать в следующей президентской гонке.