Экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего главу страны Джо Байдена «продажным»

Трамп во время встречи со своими сторонниками сообщил, что отзывает статус «продажная» у Клинтон, чтобы переназначить его Джо Байдену. Теперь бизнесмен предлагает именовать свою соперницу на президентских выборах 2016 года «милой» или «красивой», а Байден, по словам Трампа, будет называться «продажным Джо Байденом», поскольку в американской политике никогда никого не было «настолько бесчестного», – пишет «РИА Новости: США».