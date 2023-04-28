Эксперт Елена Григорьева рассказала об изменениях в выплате пенсий россиянам с 1 мая 2023 года

Пенсионные выплаты России осуществляются различными способами. По выбору граждан, их перечисляют на банковскую карту, доставляются через отделения «почты России» или выдаются доверенным лицам. Если сейчас пенсию можно получать через специальные службы, то с 1 мая этого года, полномочия по доставке выплат имеет только «Почта России».