Эксперт Елена Григорьева рассказала об изменениях в выплате пенсий россиянам с 1 мая 2023 года

Выплата пенсий в мае, согласно законодательству, сдвинется из-за большого количества праздничных дней в месяце, передает агентство «Прайм» слова замдекана экономического факультета РУДН Елены Григрьевой.
Пенсионные выплаты России осуществляются различными способами. По выбору граждан, их перечисляют на банковскую карту, доставляются через отделения «почты России» или выдаются доверенным лицам. Если сейчас пенсию можно получать через специальные службы, то с 1 мая этого года, полномочия по доставке выплат имеет только «Почта России».
Из-за большого количества праздников, в мае график выплаты пенсий может быть смещен на несколько дней. Согласно законам РФ, если день выплаты совпадает с выходным днем, она будет осуществляться в предшествующий рабочий день.
Ранее сообщалось, что зарплаты бюджетников и пенсии в России проиндексируют на 18,5%, чтобы «разогнать» экономику.