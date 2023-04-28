Стала известна стоимость недвижимости Кристины Орбакайте в США

Известная певица и актриса Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой уже давно живет в США со своей семьей и владеет недвижимостью, стоимость которой шокирует. Издание Teleprogramma.pro рассказало о роскошных владениях артистки.
Выяснилось, что она приобрела квартиру на Манхэттене за 10,5 млн долларов 10 лет назад, а на сегодняшний день ее стоимость выросла до 20 миллионов долларов. Она также имеет квартиру площадью 285 квадратных метров в элитном жилом комплексе «Маджестик Тауэр Бэл Харбор» в Майами. Стоит она 2,5 миллиона долларов. Семья Орбакайте тщательно скрывает свои покупки заграничной недвижимости, поэтому неизвестно, сколько квартир они на самом деле имеют.
Ранее российские активисты обратились в СК РФ с просьбой проверить Орбакайте и ее сына на спонсирование ВСУ. Они призвали конфисковать квартиру певицы, если это окажется правдой.