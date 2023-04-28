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На министра экономики Израиля Нир Баркат совершено нападение

Весь мир
На министра экономики Израиля Нир Баркат совершено нападение

РИА Новости, со ссылкой на израильское издание, сообщает о попытке нападения со стороны протестующих активистов на министра экономики Израиля Нир Барката и его охрану.

Известно, что инцидент произошел, пока Баркат шел из ресторана к своей машине.

«Охрана министра и сотрудники полиции защитили его своими телами», - сообщил пресс-центр при министерстве.

Двоих нападавших задержали силовые органы. Одного из полицейских активисты ранили и ему потребовалась госпитализация.

Ранее ФАН рассказал в своем подкасте, какие истинные мотивы у протестующих против судебной реформы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
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