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Шорты рок-музыканта Фредди Меркьюри ушли с молотка за полтора миллиона рублей

Шоу-бизнес
Шорты рок-музыканта Фредди Меркьюри ушли с молотка за полтора миллиона рублей

Кожаные шорты, принадлежащие солисту британской музыкальной группы «Queen» Фредди Меркьюри, были проданы за 14,5 тысяч фунтов стерлингов, что по текущему курсу равно примерно 1,5 миллионам рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте аукциона.

«Фредди решил попытаться шокировать публику своим сценическим нарядом для выхода на бис: самой короткой и обтягивающей парой черных кожаных шорт, которые он смог найти — они не оставляли простора для воображения, но никто не жаловался», — приводится цитата из книги «Queen - Как это начиналось».

Покупатель предпочел остаться неизвестным. В комплекте с шортами рок-музыканта он получил записку от главы фан-клуба группы Джеки Ганна, подтверждающую подлинность предмета одежды, и копию биографической книги о группе.

Ранее сообщалось, что на аукционе Sotheby’s в Лондоне будут выставлены личные вещи легендарного музыканта Фредди Меркьюри в количестве 1500 предметов.
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