Шорты рок-музыканта Фредди Меркьюри ушли с молотка за полтора миллиона рублей

Кожаные шорты, принадлежащие солисту британской музыкальной группы «Queen» Фредди Меркьюри, были проданы за 14,5 тысяч фунтов стерлингов, что по текущему курсу равно примерно 1,5 миллионам рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте аукциона.