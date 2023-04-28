Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал российских спортсменов не ездить на ОИ-2024

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что российским спортсменам не стоит ехать на предстоящую Олимпиаду.
Как сообщает сайт sports.ru, биатлонист уверен в том, что на соревнованиях будет просто небезапасно.
«Нет никакого резона рисковать», - констатировал спортсмен.
Он также считает, что отказ от Олимпиады является делом чести и российским атлетам стоит иметь гордость.
«Нужно чем-то жертвовать», - подчеркнул Васильев.
Ранее стало известно, что трехкратную олимпийскую чемпионку по биатлону Анфису Резцову наконец-то выписали из больницы. 58-летнюю спортсменку госпитализировали в середине марта с подозрением на сердечный приступ.