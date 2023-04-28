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Опрос американцев: Рейтинг главы США Джо Байдена достиг минимального значения в 37%

Общество
Опрос американцев: Рейтинг главы США Джо Байдена достиг минимального значения в 37%

Исследователи из организации Gallup провели опрос среди жителей Соединенных Штатов Америки на тему одобрения деятельности американского президента Джозефа Байдена.

Результаты эксперимента показали, что только 37% американцев поддерживают решения, принимаемые Байденом на посту главы государства. В момент такой низкой поддержки действующий президент решил баллотироваться на второй срок.

Исследователи отметили, что несмотря на низкий рейтинг одобрения, ситуация может измениться кардинально в следующие месяцы – ярким примером такого явления стал экс-президент Рональд Рейган, которому пророчили поражение на переизбрании, но он все-таки смог пойти на второй срок.

Ранее политолог Дмитрий Евстафьев рассказал, за какие преступления могут осудить Байдена в США. По мнению эксперта, действующий президент может быть привлечен к ответственности за диверсии в Балтийском море без санкции Конгресса и организацию поставок незадекларированных вооружений.
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