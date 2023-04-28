Опрос американцев: Рейтинг главы США Джо Байдена достиг минимального значения в 37%

Ранее политолог Дмитрий Евстафьев рассказал, за какие преступления могут осудить Байдена в США. По мнению эксперта, действующий президент может быть привлечен к ответственности за диверсии в Балтийском море без санкции Конгресса и организацию поставок незадекларированных вооружений.