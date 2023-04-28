Стало известно как получить дополнительные баллы к ЕГЭ

Хотя высокий уровень эрудиции и усердная подготовка к тестированию повышают шанс достижения высоких результатов, ни для кого не будет лишним позаботиться о том, чтобы получить дополнительные очки к итоговой аттестации. Заветные баллы можно «добавить» совершенно бесплатно, если экзамены выпадают на следующий учебный год. Для этого нужно лишь победить на интеллектуальном турнире «Умножая таланты». Лидеры прошлогоднего соревнования уже в 2023 году получат заслуженную награду и помощь в реализации собственных проектов.