Стало известно как получить дополнительные баллы к ЕГЭ

Скоро наступит пора школьных экзаменов, и для многих выпускников результаты ЕГЭ-2023 станут одним из важнейших достижений в жизни. Издание «Дни.ру» рассказало о способе получить дополнительные баллы к госэкзамену.
Хотя высокий уровень эрудиции и усердная подготовка к тестированию повышают шанс достижения высоких результатов, ни для кого не будет лишним позаботиться о том, чтобы получить дополнительные очки к итоговой аттестации. Заветные баллы можно «добавить» совершенно бесплатно, если экзамены выпадают на следующий учебный год. Для этого нужно лишь победить на интеллектуальном турнире «Умножая таланты». Лидеры прошлогоднего соревнования уже в 2023 году получат заслуженную награду и помощь в реализации собственных проектов.
Ранее СМИ сообщили, что в ЕГЭ появится вопрос про спецоперацию на Украине. Это произойдет после того, как в школьной программе обновят учебники истории.