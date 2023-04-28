Представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала посла США в России Линн Трейси

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова выступила с резкой критикой в своем Telegram-канале по отношению к послу США Линн Трейси. Причиной послужила лицемерность американского представителя по отношению к людям в России, ведь она сообщила об отсутствии разногласий с нашим народом.
«Народ России убивают по наводке Соединенных Штатов», - сообщила Захарова в своем сообщении.
Российский дипломат добавила, что военный переворот, совершенный США на территории Украины приводит к гибели граждан РФ.
Ранее Мария Захарова сравнила поведение США и Шапокляк и нашла в них много общего.