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Представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала посла США в России Линн Трейси

Политика
Представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала посла США в России Линн Трейси

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова выступила с резкой критикой в своем Telegram-канале по отношению к послу США Линн Трейси. Причиной послужила лицемерность американского представителя по отношению к людям в России, ведь она сообщила об отсутствии разногласий с нашим народом.

«Народ России убивают по наводке Соединенных Штатов», - сообщила Захарова в своем сообщении.

Российский дипломат добавила, что военный переворот, совершенный США на территории Украины приводит к гибели граждан РФ.

Ранее Мария Захарова сравнила поведение США и Шапокляк и нашла в них много общего.
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