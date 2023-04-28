Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президент РФ Владимир Путин рассказал о необходимости использовать весь потенциал отрасли для развития БПЛА

Происшествия
Президент РФ Владимир Путин рассказал о необходимости использовать весь потенциал отрасли для развития БПЛА

Президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам встречи с представителями организаций, работающих в сфере систем БПЛА, прокомментировал эффективность национального проекта по развитию отрасли.

«В самых разных областях авиабеспилотники должны открывать принципиально иные недоступные на прежнем технологическом уровне возможности», — подчеркнул президент.

Лидер страны заявил, что весь потенциал перспективной индустрии должен быть использован для развития сферы разработки БПЛА. Отрасль должна улучшить экономическое положение в стране и повысить качество жизни россиян.

Ранее сообщалось, что глава государства заявил о необходимости распространить опыт Москвы по производству беспилотных летательных аппаратов на остальные субъекты страны.
поручение путина россия юпла развитие бпла путин
Военкоры ФАН