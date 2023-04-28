Президент РФ Владимир Путин рассказал о необходимости использовать весь потенциал отрасли для развития БПЛА

Президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам встречи с представителями организаций, работающих в сфере систем БПЛА, прокомментировал эффективность национального проекта по развитию отрасли.
«В самых разных областях авиабеспилотники должны открывать принципиально иные недоступные на прежнем технологическом уровне возможности», — подчеркнул президент.
Лидер страны заявил, что весь потенциал перспективной индустрии должен быть использован для развития сферы разработки БПЛА. Отрасль должна улучшить экономическое положение в стране и повысить качество жизни россиян.
Ранее сообщалось, что глава государства заявил о необходимости распространить опыт Москвы по производству беспилотных летательных аппаратов на остальные субъекты страны.